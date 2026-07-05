Катар направил Ирану ноту протеста из-за атаки на СПГ-танкер

Доха передала Тегерану ноту протеста из-за удара по танкеру в Ормузском проливе. Катар потребовал прекратить агрессивные действия в регионе.

В МИД Катара передали ноту протеста заместителю посла ИРИ в Дохе Мохсену Мохаммаду Ганеи. Таким образом Доха отреагировала на инцидент с СПГ-танкером Al Rekayyat, который стал стал целью атаки. В катарском дипведомстве подчеркнули, что нападение угрожает мировой энергетической безопасности.

"Государство Катар выразило решительное осуждение в связи с нападением на катарский танкер Al Rekayyat во время его прохождения вблизи Ормузского пролива, подчеркнув, что это представляет собой серьезное нарушение безопасности международного судоходства, прямую угрозу глобальным поставкам энергоносителей и явное нарушение норм международного права"

– МИД Катара

В МИД Катара потребовали от иранских властей прекратить дестабилизирующие действия, а также предоставить объяснения по инциденту на официальном уровне.