Мишустин встретился с Пашиняном в Екатеринбурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян прибыл на международную промышленную выставку "Иннопром-2026" где встретился с главой кабмина РФ Михаилом Мишустиным. Стороны обсудили партнерство в рамках ЕАЭС.

Премьер-министры России и Армении – Михаил Мишустин и Никол Пашинян – встретились на полях международной выставки "Иннопром-2026" в Екатеринбурге, сообщают российские СМИ.

Глава российского кабинета министров отметил важность того, чтобы армянская сторона продолжила создавать комфортный режим для российских инвесторов.

Особенно важно, чтобы соблюдались их законные права и интерес, подчеркнул Мишустин.

Также он заявил о том, что Россия рассчитывает на то, что новое правительство Армении, которое сформировалось по итогам парламентских выборов, сделает все для развития отношений в духе дружбы и добрососедства.

"Рассчитываем, что новое правительство, которое будет сформировано по итогам голосования, выборов, обеспечит поступательное развитие российско-армянских отношений в духе дружбы, добрососедства, взаимного уважения и учета взаимных интересов"

– Михаил Мишустин

Российский премьер высоко оценил факт того, что первая проездка Пашиняна за рубеж после победы на парламентских выборах в Армении состоялась именно в Екатеринбург.

Никол Пашинян, в свою очередь, отметил, что Армения настроена на развитие отношений с РФ и заинтересована в участии в ЕАЭС.

"Эта встреча — очень хороший повод, чтобы обсудить весь спектр повестки наших отношений, и после выборов — хороший повод, как говорится, сверить часы (…) И, конечно же, мы заинтересованы в нашем участии в Евразийском экономическом союзе"

– Никол Пашинян

Армянский премьер подчеркнул, что рассчитывает на то, чтобы механизмы, предусмотренные договором в Евразийском экономическом союзе, работали в плановом режиме.