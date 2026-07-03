В Турции назвали основные темы предстоящего саммита НАТО

Глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента сообщил, какие темы будут рассмотрены участниками на полях грядущего саммита НАТО в Анкаре.

В Турции назвали основные темы саммита Североатлантического альянса в Анкаре 7-8 июля.

Соответствующую информацию сообщил глава Управления по коммуникациям администрации турецкого президента Бурханеттин Дуран.

"На саммите в рамках концепции всестороннего подхода будут оценены шаги, предпринятые в рамках решения об увеличении бюджетов на оборону, а также усилия альянса в области сдерживания и защиты"

– Бурханеттин Дуран

Отмечается, что участники обсудят угрозы и вызовы для Евроатлантики, южный фланг НАТО, а также конфликт на Украине.

"Также на уровне лидеров в стратегическом контексте состоится обмен мнениями по темам угроз, рисков и вызовов для Евро-атлантического региона. Будут обсуждаться ситуация на Украине и последние события на южном фланге НАТО"

– Бурханеттин Дуран

В Управлении отметили, что в саммите будут представлены на уровне глав государств и правительств 32 страны, приедут порядка 100 министров.

В рамках мероприятий Саммита 7 июля глава Турции Реджеп Тайип Эрдоган и первая леди страны Эмине Эрдоган встретятся с зарубежными гостями на приеме и ужине в президентском комплексе, рассказал Дуран.

Уточняется, что для встречи американского лидера Дональда Трампа будет подготовлена церемония приветствия высшего ранга.

На следующий день Эрдоган проведет заседание Североатлантического совета на уровне глав государств и правительств стран-союзников.