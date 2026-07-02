Памятник узбекскому поэту Алишеру Навои открыли в Тбилиси

Грузинский премьер-министр Ираклий Кобахидзе и президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев совместно открыли в Тбилиси памятник поэту и мыслителю Алишеру Навои.

В Тбилиси президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев и премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе торжественно открыли памятник узбекскому поэту Алишеру Навои. Об этом сообщила пресс-служба главы Узбекистана.

Установка монумента стала значимым шагом в развитии двусторонних культурных отношений, при этом в знак глубокого уважения к грузинскому классику Шота Руставели в Ташкенте его именем названа улица со скульптурой поэта, а в столице Грузии имя Алишера Навои получил один из главных парков.

В ходе встречи стороны отметили, что за последние годы гуманитарное сотрудничество вышло на новый уровень. В Тбилиси организовали Дни культуры и кино Узбекистана, а в Ташкенте провели Дни культуры Грузии. Присутствующие выразили уверенность в том, что новый памятник послужит символом дружбы между народами.

Напомним, ранее в рамках государственного визита президента Узбекистана в Грузию по итогам переговоров в узком и расширенном составах с участием грузинского премьер-министра стороны договорились открыть посольство республики в Тбилиси.