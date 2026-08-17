Грузия запустила поставки топлива в Абхазию

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге во вторник рассказал о поставках бензина в Абхазию.
"Как я знаю, по состоянию на вчера примерно 680 тонн топлива было ввезено"
– Ираклий Кобахидзе
Он уточнил, что возможность дальнейших поставок топлива из Грузии в Абхазию будет дополнительно обсуждаться с бизнесом.
О том, что частный бизнес отправил в Абхазию топливо Кобахидзе впервые сообщил 12 августа.
"Да, мы поставили туда (топливо), но надо отметить, что не мы конкретно, а бизнес"
– Ираклий Кобахидзе
Топливо для экспорта в Абхазию у компании "Репсол", владеющей сетью АЗС Connect в Грузии, приобрела компания "Солидус", она имеет специальное разрешение на осуществление экономической деятельности в Абхазии.
По словам грузинского премьера, поставки связаны с дефицитом топлива на АЗС Абхазии.
Отметим, что также Кобахидзе сегодня упомянул вероятность восстановления доверительных отношений между Грузией и Абхазией. В ответ на заявление одного из оппозиционеров, лидеров "Коалиции за перемены" Ники Гварамия, премьер Грузии сообщил, что "цель таких заявлений — всеми силами помешать восстановлению доверия между грузинами и абхазами".
Почему Грузия помогает Абхазии?
Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил настрой властей Грузии на формирование позитивных контактов с жителями Абхазии.
"Грузинские власти безусловно считают Абхазию частью Грузии. Такие акции гуманитарного характера, как поставка бензина, ставят своей целью помочь жителям региона Абхазии, как абхазской национальности, так и грузинской национальности и других национальностей, оказавшимся в условиях дефицита энергоносителей", - прежде всего сказал Васо Капанадзе.
"С другой стороны, эти акции направлены на создание условий для начала восстановления доверия между абхазской и грузинской сторонами. В этой связи стоит ожидать, что поставки бензина продолжатся", - продолжил эксперт по международным вопросам.
"Далее Тбилиси будет смотреть, насколько этот шаг гуманитарного характера со стороны грузинских властей и некоторых коммерческих структур Грузии будет оценен по достоинству со стороны де-факто руководителей и населения Абхазии", - сообщил он.
"Я думаю, что, во всяком случае, против такого экономического шага со стороны грузинских властей и бизнеса в Абхазии никто не пойдет, и там могут только приветствовать этот шаг", - заключил Васо Капанадзе.