Грузия запустила поставки топлива в Абхазию

Из Грузии в Абхазию за последние дни поступило почти 700 т топлива, поставки стартовали на фоне сложной ситуации с бензином в Абхазии.

Премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе на брифинге во вторник рассказал о поставках бензина в Абхазию.

"Как я знаю, по состоянию на вчера примерно 680 тонн топлива было ввезено"

– Ираклий Кобахидзе

Он уточнил, что возможность дальнейших поставок топлива из Грузии в Абхазию будет дополнительно обсуждаться с бизнесом.

О том, что частный бизнес отправил в Абхазию топливо Кобахидзе впервые сообщил 12 августа.

"Да, мы поставили туда (топливо), но надо отметить, что не мы конкретно, а бизнес"

– Ираклий Кобахидзе

Топливо для экспорта в Абхазию у компании "Репсол", владеющей сетью АЗС Connect в Грузии, приобрела компания "Солидус", она имеет специальное разрешение на осуществление экономической деятельности в Абхазии.

По словам грузинского премьера, поставки связаны с дефицитом топлива на АЗС Абхазии.

Отметим, что также Кобахидзе сегодня упомянул вероятность восстановления доверительных отношений между Грузией и Абхазией. В ответ на заявление одного из оппозиционеров, лидеров "Коалиции за перемены" Ники Гварамия, премьер Грузии сообщил, что "цель таких заявлений — всеми силами помешать восстановлению доверия между грузинами и абхазами".

Почему Грузия помогает Абхазии?

Политолог, эксперт по международным вопросам Васо Капанадзе в беседе с корреспондентом "Вестника Кавказа" отметил настрой властей Грузии на формирование позитивных контактов с жителями Абхазии.

"Грузинские власти безусловно считают Абхазию частью Грузии. Такие акции гуманитарного характера, как поставка бензина, ставят своей целью помочь жителям региона Абхазии, как абхазской национальности, так и грузинской национальности и других национальностей, оказавшимся в условиях дефицита энергоносителей", - прежде всего сказал Васо Капанадзе.

"С другой стороны, эти акции направлены на создание условий для начала восстановления доверия между абхазской и грузинской сторонами. В этой связи стоит ожидать, что поставки бензина продолжатся", - продолжил эксперт по международным вопросам.

"Далее Тбилиси будет смотреть, насколько этот шаг гуманитарного характера со стороны грузинских властей и некоторых коммерческих структур Грузии будет оценен по достоинству со стороны де-факто руководителей и населения Абхазии", - сообщил он.

"Я думаю, что, во всяком случае, против такого экономического шага со стороны грузинских властей и бизнеса в Абхазии никто не пойдет, и там могут только приветствовать этот шаг", - заключил Васо Капанадзе.