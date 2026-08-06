Вестник Кавказа

"Ахмат" обыграл дома "Факел" в Кубке России по футболу

"Ахмат" обыграл дома "Факел" в Кубке России по футболу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
ФК "Ахмат" принимал во вторник воронежский "Факел" в рамках Кубка России. Судьбу встречи решил мяч, забитый на 31-й минуте.

В Грозном только что закончился матч Кубка России по футболу между "Ахматом" и воронежским "Факелом". Победу со счетом 2:1 одержали хозяева.

Первый мяч в игре был забит уже на 1-й минуте – отличился полузащитник "Ахмата" Георгий Мелкадзе. На 31-й минуте полузащитник грозненской команды Эгаш Касинтура отправил второй мяч в сетку ворот "Факела". На 95-й минуте гости сократили отставание в счете благодаря точному удару полузащитника Ильнура Альшина, однако на большее им не хватило времени. 

В следующем туре в Кубке России "Ахмат" отправится на выезд к московскому "Динамо". Игра пройдет в российской столице 3 сентября. "Факел" встретится в гостях с "Краснодаром" 1 сентября.

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