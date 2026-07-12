В Турции поминают жертв сокрушительного землетрясения

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня почтил память жертв землетрясения 17 августа 1999 года, которых поминают в стране – 27 лет назад разрушительное землетрясение в районе Мраморного моря унесло больше 17 тысяч жизней.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган сегодня почтил память погибших в результате разрушительного Измитского землетрясения, произошедшего в районе Мраморного моря 17 августа 1999 года.

"В 27-ю годовщину землетрясения… прошу у Всевышнего о милости к погибшим и выражаю соболезнования семьям и близким всех тех, боль от утраты которых остается в наших сердцах такой же острой, как и в первый день"

- Реджеп Тайип Эрдоган

Землетрясение в районе города Измит в районе Мраморного моря произошло в 03:02 по местному времени, за 45 секунд после главного толчка произошло 150 афтершоков. Очаг землетрясения располагался на глубине 17 км, а его магнитуда составила 7,6 по шкале Рихтера. Сейсмические колебания ощущались на удалении до 450 км от эпицентра, на территории с населением около 18 млн человек. Стихийное бедствие затронуло Коджаэли, Ялову, Сакарью, Стамбул и Дюздже.

Протяженность тектонического разрыва составила 150 км, протянувшись от города Дюздже по направлению к Мраморному морю. В результате землетрясения в Мраморном море возникло цунами, высота волны достигала трех метров. По официальным данным количество жертв составило 17 217 погибших, около 600 тыс человек остались без крова.

Подземные толчки практически до основания разрушили 66 441 жилой дом и почти 11 тыс коммерческих построек10 901 коммерческий объект. Также повреждения были выявлены в 285 211 жилых домах и 42 902 бизнес-объектах. Ущерб, нанесенный землетрясением, превысил $30 млрд.