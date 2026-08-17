Вестник Кавказа

В ООН обеспокоены ударами Израиля по Сирии

Здание ООН в Нью-Йорке
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Обеспокоенность израильской военной активностью в Сирии выразили в ООН. Заявление прозвучало после удара ЦАХАЛ по авиабазе в Идлибе.

В ООН выразили обеспокоенность израильским ударом по авиабазе в районе сирийского города Идлиб, заявление прозвучало из уст официального представителя организации Стефана Дюжаррика. 

"Мы видели эти удары. Это очередное крайне беспокоящее нарушение территориальной целостности и воздушного пространства Сирии. Подобные авиаудары должны прекратиться, мы выступаем против них"

– Стефан Дюжаррик 

Как отметил представитель главы ООН, подобные удары являются недопустимыми, так как нарушают территориальную целостность Сирии. Всемирная организация выступает за деэскалацию. 

Ранее войска Израиля нанесли удары по авиабазе "Абу-эль-Духур" в Сирии.

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