В ООН обеспокоены ударами Израиля по Сирии

Обеспокоенность израильской военной активностью в Сирии выразили в ООН. Заявление прозвучало после удара ЦАХАЛ по авиабазе в Идлибе.
В ООН выразили обеспокоенность израильским ударом по авиабазе в районе сирийского города Идлиб, заявление прозвучало из уст официального представителя организации Стефана Дюжаррика.
"Мы видели эти удары. Это очередное крайне беспокоящее нарушение территориальной целостности и воздушного пространства Сирии. Подобные авиаудары должны прекратиться, мы выступаем против них"
– Стефан Дюжаррик
Как отметил представитель главы ООН, подобные удары являются недопустимыми, так как нарушают территориальную целостность Сирии. Всемирная организация выступает за деэскалацию.
Ранее войска Израиля нанесли удары по авиабазе "Абу-эль-Духур" в Сирии.