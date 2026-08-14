В Абхазии устраняют последствия мощного ливня

Подтопления, проблемы с электроснабжение и подачей воды, сложности на дорогах – все это наблюдается в столице Абхазии сегодня, причиной стал мощный ливень накануне.

В Сухуме на борьбу с последствиями вчерашней непогоды с раннего утра вышли сотрудники коммунальных служб.

В городе произошли подтопления, переполнившиеся реки принесли мусор.

"Большинство речек центральной части города вышли из русел, принесли очень много ила, нанесли строительного мусора, бытового, веток, бревен. Также река Басла вышла из берегов, подтопила жителей"

– замглавы администрации города Константин Тарба

По его словам, городские службы работают в усиленном режиме. Привлечена дополнительная техника и пожарно-спасательный отряд.

Местами наблюдаются проблемы с электричеством, в Старом поселке и Новом районе Сухума электроснабжение обещают вернуть в ближайшее время. Специалисты СУЭС приступили к ремонтным работам, сообщает "Черноморэнерго".

Накануне вечером сообщалось о старте работ по ликвидации последствий ливня. Городская администрация начала прием информации о подтоплениях.

Непогода обрушилась на Сухум, Сухумский и Гулрыпшский районы в понедельник.