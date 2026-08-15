Вестник Кавказа

Почти 40 бывших вынужденных переселенцев прибыли в село Кичик Галадереси Шушинского района

Почти 40 бывших вынужденных переселенцев прибыли в село Кичик Галадереси Шушинского района
© Фото: Дарья Мелехова/ “Вестник Кавказа“
Сегодня состоялось возвращение еще одной группы бывших вынужденных переселенцев в Шушинский район: почти 40 человек приехали в село Кичик Галадереси.

Более десяти семей бывших вынужденных переселенцев прибыли в понедельник в село Кичик Галадереси Шушинского района. Такую информацию распространил Государственный комитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев.

В сообщении ведомства уточняется, что сегодня ключи от квартир получили 11 семей, в общей сложности 39 человек.

"В церемонии приняли участие представители специального представительства президента Азербайджанской Республики в Шушинском районе и Государственного комитета по делам беженцев и вынужденных переселенцев"

– Госкомитет по делам беженцев и вынужденных переселенцев

Напомним, сегодня утром стало известно, что в Ходжавендский и Шушинский районы отправлены очередные группы бывших вынужденных переселенцев. Помимо села Кичик Галадереси Шушинского района, в село Гузейхырман Ходжавендского района переселялись 18 семей (82 человека), в село Гюнейхырман – 21 семья (103 человека).

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