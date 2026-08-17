Россияне стали меньше тратить средств на зарубежные туры

Россияне стали приобретать более дешевые путевки за рубеж в текущем году, рассказал на пресс-конференции гендиректор туроператора Fun&Sun Владимир Рубцов.
По его словам, в 2026 году средний чек зарубежного тура стал меньше на 5-10% в зависимости от направления.
"Мы не видим, что сильно изменилась продолжительность туров. (...) Мы видим, что падает средний чек поездки. Турция упала на 10%, Египет упал на процентов 5%. Вьетнам упал тоже процентов на 10. Я думаю, что от 5 до 10% в среднем средний чек падает"
– Владимир Рубцов
Как пояснил гендиректор, это связано с тем, что туристы стремятся снизить траты на отдых, и прежде всего, это происходит ввиду выбора более дешевых гостиниц и отелей.
Он подчеркнул, что отдыхающие не сокращают продолжительность туров, но экономят на уровне мест проживания.
"Люди выбирают более доступные гостиницы, это видно сейчас. Кто-то гостиницу, кто-то номер другой выбирает"
– Владимир Рубцов
Однако, он отметил, что подобная тенденция характерна для массового сегмента зарубежных путешествий.
По словам эксперта, в сегменте дорогих туров изменений не наблюдается в настоящее время.
Кроме того, на среднюю стоимость туров оказывает влияние нынешний курс рубля.