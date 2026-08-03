Азербайджанский язык назван вторым по распространенности в Грузии

Более 6% жителей Грузии назвали азербайджанский язык вторым по распространенности среди языков Южного Кавказа, а родным для себя его назвали свыше 265 тысяч участников последней переписи населения в стране.

Азербайджанский язык в ходе Всеобщей переписи населения Грузии, проведенной в 2024 году, назвали вторым по распространенности в стране ее участники, а 6,8% от общего населения страны считает его родным для себя, говорится в материалах Нацстата Грузии (Сакстат).

Статистика утверждает: за 10 лет число людей, владеющих азербайджанским в Грузии, выросло на 14,7%. При этом азербайджанский активно изучает и русскоговорящее население страны - с 2014 года оно выросло на 18,6%, передает Sputnik Азербайджан.

Конечно, лидером в стране остается грузинский - он родной для 85,1% ее жителей, а вот армянским языком в повседневной жизни пользуется лишь 139,9 тыс жителей Грузии.

Еще меньше – 54,4 тыс жителей страны – считают родным русский язык, следует из Всеобщей переписи населения Грузии 2024 года.