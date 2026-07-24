Азербайджан и Грузия ускорят пересечение границы для пассажиров поездов

Пересечение пассажирскими поездами Баку – Тбилиси азербайджано-грузинской железнодорожной границы станет вдвое быстрее для их пассажиров - пограничные и таможенные процедуры будут проходить в более оперативном режиме.

На пограничной железнодорожной станции Беюк-Кясик прошла рабочая встреча руководителей железнодорожных администраций Азербайджана и Грузии, а также представителей профильных государственных органов двух стран, сообщили в Азербайджанской железной дороге (АЖД).

Участники встречи обсудили вопросы расширения сотрудничества в сфере железнодорожного транспорта, повышения эффективности международных грузовых и пассажирских перевозок и совершенствования процесса прохождения поездов через азербайджано-грузинскую границу, передает АЗЕРТАДЖ.

Стороны уделили особое внимание факторам, приводящим к задержкам прохождения пограничных процедур, включая таможенные службы, отметив необходимость упрощения пограничных и таможенных процедур, а также проведение всех контрольных мероприятий в более оперативном режиме.

Железнодорожники двух стран также обсудили подготовку к запуску дополнительного рейса по маршруту Баку–Тбилиси. По итогам обсуждений были приняты соответствующие решения.

Одной из ключевых тем встречи стало расширение применения цифровых решений и электронного обмена данными в режиме реального времени информацией о поездах и грузах между АЖД и "Грузинской железной дорогой" (ГЖД).

Отдельной темой встречи стали меры по повышению эффективности грузовых перевозок между Азербайджаном и Грузией, а также укреплению транзитного потенциала Среднего коридора. Было принято решение организовать бесперебойную работу электровозов АЖД на маршруте Беюк-Кясик – Тбилиси – Беюк-Кясик без расцепки железнодорожного состава.

Еще одним важным решением стало соглашение об отказе от дублирования технического осмотра вагонов: теперь он будет проводиться при следовании из Азербайджана только на станции Беюк-Кясик, а при движении в обратном направлении - на узловой станции Тбилиси. Это позволит вдвое сократить время прохождения грузовых поездов через границу.