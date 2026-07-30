В Азербайджане заработала подстанция "Ени Сангачал"

Сегодня в Азербайджане была введена в эксплуатацию новая подстанция "Ени Сангачал", которая будет снабжать "зеленой" электроэнергией Сангачальский терминал и другие стратегические площадки страны.

Сегодня в Азербайджане заработала 220/110/10‑киловольтная подстанция "Ени Сангачал" ОАО "АзерЭнержи", церемония ее открытия прошла при участии президента страны Ильхама Алиева.

"Новая подстанция станет ключевым звеном в энергоснабжении Сангачальского терминала и других стратегических площадок страны за счет возобновляемых источников энергии и позволит ежегодно экономить 120–150 млн кубомнтров природного газа"

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Важная особенность нового энергетического объекта - электроэнергия на него будет поступать от строящейся в Джебраильском районе страны солнечной электростанции "Шафаг" (240 МВт), она обеспечит покрытие ежегодной потребности Сангачальского терминала в объеме порядка 500 млн кВт/ч за счет "зеленой" генерации, передает Sputnik Азербайджан.

Это позволит остановить работу действующей на терминале газовой электростанции, а значит и сократить выбросы углерода на 260–330 тыс т в год. Полностью потребность Сангачальского терминала и Шахденизской компрессорной станции, исчисляемая более чем 1 млрд кВт/ч электроэнергии в год, будет покрываться через единую энергосистему страны.

Новый проект – часть масштабной программы по интеграции "зеленой" энергетики в национальную энергосистему, реализуемо ОАО "АзерЭнержи" совместно с британской компанией bp. Она стартовала с открытия в мае текущего 2026 года 330‑киловольтной подстанции в Джебраильском районе.