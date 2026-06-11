Как зеленая энергетика усиливает газовый экспорт Азербайджана

Анастасия Жалина

Новые ветровые и солнечные электростанции позволяют экономить природный газ внутри страны, а высвободившиеся объемы направлять на экспорт. Именно поэтому Азербайджан одновременно развивает Южный газовый коридор и инвестирует в проекты возобновляемой энергетики.

В 2025 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров природного газа. Чтобы увеличивать поставки, недостаточно только наращивать добычу — необходимо также сокращать внутреннее потребление топлива. Одним из инструментов решения этой задачи становится развитие возобновляемой энергетики.

Где взять газ для увеличения экспорта?

За последние годы Азербайджан стал одним из ключевых поставщиков природного газа в Европу. По системе Южного газового коридора азербайджанский газ поступает в Турцию, а через европейскую газотранспортную инфраструктуру — в Италию, Грецию, Болгарию, Румынию, Венгрию и Сербию.

В 2025 году Азербайджан экспортировал 25,2 млрд кубометров природного газа, из которых 12,8 млрд кубометров пришлись на европейское направление.

По мере расширения поставок Азербайджану требуются дополнительные объемы газа. Получить их можно не только за счет увеличения добычи, но и благодаря более эффективному использованию уже добываемого топлива.

Почему часть газа остается внутри страны?

Не весь добываемый в Азербайджане природный газ идет на экспорт. Значительная его часть потребляется внутри страны, причем одним из крупнейших потребителей остается электроэнергетика.

По данным Министерства энергетики, в 2025 году тепловые электростанции компании «Азерэнержи» израсходовали 4,595 млрд кубометров природного газа.

Именно поэтому сокращение внутреннего потребления топлива создает дополнительные возможности для увеличения экспорта без существенного роста добычи.

© Фото: Мария Новоселова/ "Вестник Кавказа"

Почему стало возможно экономить газ?

Несмотря на активное развитие возобновляемой энергетики, основу энергосистемы Азербайджана пока составляют тепловые электростанции.

В первом полугодии 2026 года в стране было произведено 13,39 млрд кВт/ч электроэнергии. Из них 10,59 млрд кВт/ч, или около 79% всей выработки, обеспечили тепловые электростанции, работающие преимущественно на природном газе.

Поэтому увеличение производства электроэнергии из возобновляемых источников позволяет сокращать расход газа. Механизм довольно прост. Когда часть электроэнергии вырабатывают ветровые и солнечные электростанции, тепловым электростанциям уже не нужно производить такой же объем электроэнергии. В результате они расходуют меньше природного газа. Высвободившиеся объемы топлива могут быть направлены на экспорт или использованы для других внутренних потребностей страны.

Таким образом, развитие возобновляемой энергетики не заменяет газовую отрасль, а повышает эффективность использования добываемого природного газа.

Что показывают цифры?

Результаты такой политики уже отражаются в официальной статистике.

В первом полугодии 2026 года выработка электроэнергии из возобновляемых источников достигла 2,8 млрд кВт/ч, увеличившись почти на 463 млн кВт/ч по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Наиболее заметный рост обеспечили ветровые электростанции. Их выработка выросла с 21 млн кВт/ч до 475,7 млн кВт/ч.

Одним из крупнейших новых объектов стала Хызы–Абшеронская ветровая электростанция. По оценкам правительства, ежегодно она будет производить около 1 млрд кВт/ч электроэнергии, что позволит экономить примерно 220 млн кубометров природного газа.

Цели на ближайшие годы

Развитие возобновляемой энергетики стало одним из ключевых направлений долгосрочной энергетической стратегии Азербайджана. Еще в апреле 2025 года, выступая на заседании Консультативного совета Южного газового коридора, президент Ильхам Алиев заявил, что к 2030 году страна планирует ввести около 6 ГВт новых мощностей возобновляемой энергетики, что позволит сократить внутреннее потребление природного газа и направить высвободившиеся объемы на экспорт.

Таким образом, развитие возобновляемой энергетики помогает Азербайджану одновременно решать несколько стратегических задач. С одной стороны, страна увеличивает производство электроэнергии из возобновляемых источников и диверсифицирует энергобаланс. С другой — сокращает внутреннее потребление природного газа, создавая дополнительные возможности для увеличения его экспорта по Южному газовому коридору.