В Азербайджане зафиксирован резкий рост доли зеленой энергетики до 33%

В мае текущего года в Азербайджане на долю возобновляемых источников энергии пришлось 33% всей произведенной в стране электроэнергии.

В Азербайджане в мае текущего года генерирующие объекты выработали 689 млн кВт·ч электроэнергии за счет возобновляемых источников. Об этом сообщило Министерство энергетики страны.

​По данным министерства, совокупный объем произведенной электроэнергии в Азербайджане за прошедший месяц составил 2 млрд 83,4 млн кВт·ч.

​По данным Госкомстата, с января по апрель 2026 года ветряные электростанции (ВЭС) в Азербайджане выработали 327,5 млн кВт·ч электроэнергии. Это на 321,9 млн кВт·ч, или в 58,5 раза, больше результатов аналогичного периода 2025 года.

​Общий объем производства и оказанных услуг в секторе снабжения электроэнергией, газом и паром в Азербайджане за первые четыре месяца достиг 1 млрд 322,7 млн манатов. В сфере водоснабжения, очистки и переработки отходов эта сумма составила 201 млн манатов.

​В рамках расширения потенциала возобновляемой энергетики в Азербайджане планируется довести общую мощность объектов до 6 ГВт к 2030 году и до 8 ГВт к 2033 году.