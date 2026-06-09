Более 71% экономики Азербайджана приходится на ненефтяной сектор – Микаил Джаббаров

Глава Минэкономики Азербайджана рассказал, что свыше 71% экономики составляет ненефтяной сектор, на нефтегазовый приходится менее 30%.

Свыше 71% экономики Азербайджана занимает ненефтяной сектор, заявил министр экономики АР Микаил Джаббаров.

По его словам, это следует из структуры ВВП страны. Соответственно, отметил он в интервью АЗЕРТАДЖ и İTV, доля нефтегазового сектора – менее 30%.

Глава Минэкономики пояснил, что реализуемая в последние 20 лет политика помогла изменить структуру экономики в позитивном ключе.

"Если мы обратимся к периоду двадцатилетней давности, то увидим, что этот показатель не достигал и 45%, находясь примерно на уровне 43,5%-43,6%. Это демонстрирует путь, который мы прошли. Это показывает, что проводимая политика успешна"

– Микаил Джаббаров

Министр напомнил, что за эти два десятка лет в Азербайджане произошел глубокий девальвационный шок, который стал одним из самых тяжелых в современной экономической истории страны. Однако, подчеркнул он, структура экономики страны все же изменилась.