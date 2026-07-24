Власти Казахстана проконтролируют обновление пограничных пунктов пропуска

В Казахстане прошло совещание под председательством первого заместителя премьер-министра республики Нурлыбека Налибаева, темой которого стали работы по модернизации автомобильных пунктов пропуска на границе с Россией, сообщила пресс-служба правительства Казахстана.
"Заслушан доклад Пограничной службы КНБ о принимаемых мерах по обеспечению оперативного прохождения автотранспортных средств через пункты пропуска "Алимбет", "Жайсан" и "Сырым". Пункты пропуска на казахстанской стороне функционируют в круглосуточном штатном режиме"
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С учетом сезонного увеличения транзитных перевозок через территорию Казахстана особое внимание решено уделить своевременной модернизации автомобильных пунктов пропуска на внутреннем контуре ЕАЭС, что позволит сократить время прохождения таможенного контроля, говорится в сообщении, передает ТАСС.
Еще один важный момент, отмеченный участниками совещания – создание рядом с ТПП сервисных зон ожидания водителей, которые позволят им в комфортных условиях ожидать прохождения пограничного контроля. Все работы завершат в 2027 году.
На время проведения работ госорганам поручено обеспечить бесперебойный и ускоренный пропуск автотранспортных средств, для чего на пограничных ТПП уже развернуты оперативные штабы.