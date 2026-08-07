Вестник Кавказа

Россия вошла в топ-20 стран мира по инвестклимату – АСИ

Россия вошла в топ-20 стран мира по инвестклимату – АСИ
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Глава АСИ Чупшева заявила, что Россия входит в 20 лучших стран мира по инвестиционной привлекательности. В АСИ использовали методику подсчета Всемирного банка.

РФ вошла в 20-ку стран мира по наиболее благоприятным условиям для инвестиций, заявила гендиректор Агентства стратегических инициатив (АСИ) Светлана Чупшева. 

"В части законодательства и издержек для бизнеса при запуске проекта, по международным метрикам Россия уже входит в топ-20 лучших юрисдикций мира по инвестиционному климату"

– Светлана Чупшева 

Оценка Чупшевой основана на метриках Business Ready, который  составлен специалистами Всемирного банка. По словам главы АСИ, Россия заняла бы 13-ю строчку из 112 стран. 

Отметим, что наиболее авторитетным рейтингом инвестиционной привлекательности является глобальный рейтинг консалтинговой компании Kearney, однако РФ в данном списке отсутствует.

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