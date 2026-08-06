Непогода лишила света 50 сел в Дагестане

В нескольких районах Дагестана сегодня произошли аварийные отключения электричества. Причиной стала непогода.

В Дагестане в понедельник электроснабжение нарушено в 51 населенном пункте в нескольких районах, информирует пресс-служба ГУ МЧС по республике.

"От ЕДДС Унцукульского, Акушинского, Табасаранского, Кулинского и Гунибского районов поступила информация о том, что в 51 населенном пункте 7 МР произошли аварийные отключения электроснабжения из-за комплекса неблагоприятных метеорологических явлений"

– МЧС по Дагестану

Семь бригад электриков в составе 21 человек и 7 единиц техники занимают восстановительными работами. Ожидается, что свет вернется в пострадавшие села этим вечером – к 20:00 мск.

В Дагестане сегодня местами вероятны сильные дожди ветер до 23 м/с.