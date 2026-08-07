Блокада Ирана завершится с открытием Ормуза – СМИ

Морская блокада Ирана будет снята США после того, как будет достигнуто соглашение о свободном судоходстве в Ормузском проливе, пишет Reuters.

Иранские порты будут разблокированы после того, как откроется для судоходства Ормузский пролив, об этом со ссылкой на чиновника в США пишет агентство Reuters.

"Как только будет объявлено о достижении соглашения, предусматривающего беспрепятственное восстановление коммерческого судоходства, США снимут блокаду иранских портов"

– американский чиновник

Судоходство в Ормузском проливе обсуждают Иран и Оман. Кроме того, это одна из ключевых тем переговоров США и Ирана.