Вестник Кавказа

Блокада Ирана завершится с открытием Ормуза – СМИ

Конфликт в Ормузском проливе
© Фото: Вера Ромашкина/ “Вестник Кавказа“
Морская блокада Ирана будет снята США после того, как будет достигнуто соглашение о свободном судоходстве в Ормузском проливе, пишет Reuters.

Иранские порты будут разблокированы после того, как откроется для судоходства Ормузский пролив, об этом со ссылкой на чиновника в США пишет агентство Reuters.

"Как только будет объявлено о достижении соглашения, предусматривающего беспрепятственное восстановление коммерческого судоходства, США снимут блокаду иранских портов"

– американский чиновник

Судоходство в Ормузском проливе обсуждают Иран и Оман. Кроме того, это одна из ключевых тем переговоров США и Ирана.

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