В Дагестане будет асфальтовая дорога к легендарному аулу гончаров

В Акушинском районе Дагестана ремонтируют дорогу Гапшима – Кули, ведущую к селу Балхар - знаменитому аулу, который славится своими гончарными традициями далеко за пределами региона, сообщили в республиканском Минтрансе.
"Обновление дороги повысит транспортную доступность села, будет способствовать развитию туризма и сохранению культурного наследия региона"
- Минтранс Дагестана
Строительные работы идут ударными темпами - подрядчик уже уложил нижний слой дороги и почти закончил верхний, уложил дренаж а также заканчивает работы на мостах.
На некоторых участках уже приступают к укладке асфальта, передает "АиФ-Дагестан".
Полностью закончить все работы строители планируют к концу сентября текущего 2026 года, говорится в сообщении.