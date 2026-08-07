В Дагестане будет асфальтовая дорога к легендарному аулу гончаров

В скором времени в Акушинском районе Дагестана появится новая асфальтированная дорога с знаменитому аулу гончаров Балхар, изделия которых известны по всей России.

В Акушинском районе Дагестана ремонтируют дорогу Гапшима – Кули, ведущую к селу Балхар - знаменитому аулу, который славится своими гончарными традициями далеко за пределами региона, сообщили в республиканском Минтрансе.

"Обновление дороги повысит транспортную доступность села, будет способствовать развитию туризма и сохранению культурного наследия региона"

- Минтранс Дагестана

Строительные работы идут ударными темпами - подрядчик уже уложил нижний слой дороги и почти закончил верхний, уложил дренаж а также заканчивает работы на мостах.

На некоторых участках уже приступают к укладке асфальта, передает "АиФ-Дагестан".

Полностью закончить все работы строители планируют к концу сентября текущего 2026 года, говорится в сообщении.