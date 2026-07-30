Бабье лето в Москве: синоптик озвучил прогноз

В Центральной России в этом году ожидается в сентябре бабье лето, оно будет классическим, поделился Тишковец.

В этом году жителей центральной части России ожидает традиционное бабье лето, об этом рассказал ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

"По предварительным прогнозам, в сентябре жителей Центральной России и большей части Русской равнины ждет классическое бабье лето"

– Евгений Тишковец

Он добавил, что сентябрь в целом ожидается теплый и сухой. Среднемесячная температура превысит норму на полтора-два градуса, а осадков выпадет меньше на 20-40%, поведал Тишковец, передает РИА Новости.