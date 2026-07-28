Синоптики рассказали о температуре воды Черного и Азовского морей

Температура воды Черного и Азовского морей у побережья Краснодарского края достигает около 24-26 градусов, рассказали в региональном Центре по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды.

Вода на курортах у побережья Черного и Азовского морей в Краснодарском крае прогрелась до 24-26 градусов, сообщила замначальника регионального Центра по гидрометеологии и мониторингу окружающей среды Инна Колесниченко.

Она пояснила, что в ближайшее время в регионе установится жара — 34-36 градусов, в связи с чем стоит ожидать потепление воды в море.

По ее словам, в начале августа на Кубани не стоит ожидать похолодания и мощных осадков.

"В связи с ожидаемым повышением температуры атмосферного воздуха также мы будем наблюдать увеличение температуры морской воды. В целом погода в ближайшее время установится довольно летняя, жаркая"

– Инна Колесниченко

Как подчеркнула синоптик, недавний шторм перемешал морскую воду, однако не повлиял существенно на ее температуру.