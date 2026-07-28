В Грузии повысили прогноз по росту цен на 2026 год

Национальный банк Грузии пересмотрел и увеличил прогнозный показатель потребительской инфляции в стране на 2026 год с 4,9% до 5,2% при установленном целевом уровне 3%.

В Грузии Национальный банк республики увеличил прогноз инфляции на 2026 год с 4,9% до 5,2% при целевом показателе 3%. Об этом говорится в сообщении Нацбанка.

В стране ожидают снижение инфляции со второй половины 2026 года и ее постепенное приближение к целевому показателю в 3% в среднесрочной перспективе.

Годовая инфляция по итогам июня составила 5,8%. Максимальный рост цен зафиксирован на транспорт (16,5%), в сфере гостиниц и ресторанов (8,4%), на коммунальные услуги (7,2%), продовольствие и безалкогольные напитки (5,6%), алкогольную и табачную продукцию (5,4%), здравоохранение (4,7%), образование (2,4%), одежду и обувь (2,1%), а также на отдых и развлечения (0,9%).

Снижение стоимости зафиксировано на услуги связи (6,4%), а также на мебель, предметы домашнего обихода и уход за домом (2,2%).

Напомним, за предыдущие месяцы годовая инфляция в Грузии составила 4,8% в январе, 4,6% в феврале, 4,3% в марте, 5,9% в апреле и 5,7% в мае.