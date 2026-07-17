В Казахстане построят новый медеплавильный завод за $1,6 млрд

Правительство Казахстана одобрило масштабное инвестиционное соглашение о возведении в городе Балхаш Карагандинской области нового медеплавильного завода на $1,6 млрд.

В Казахстане утвердили договор между Министерством промышленности и строительства и компанией ТОО "Qazaq Smelter" о строительстве нового медеплавильного завода, возведение которого начнется в 2027 году, а ввод в эксплуатацию намечен на 2030 год.

Промышленный комплекс появится в городе Балхаш Карагандинской области за счет частного финансирования, чей объем составит 750 млрд тенге ($1,6 млрд).

В правительстве Казахстана уточнили, что ежегодные объемы выпуска на новом заводе составят 300 тыс т катодной меди, 10 т золота, 300 т серебра и более 1,5 млн т серной кислоты, а реализация проекта дополнительно обеспечит экономику республики 1,2 тыс постоянных рабочих мест.

Власти Казахстана подчеркивают, что запуск этого технологичного производства поднимет общий выпуск меди в стране в полтора раза — до более чем 800 тыс т в год. За счет этого экспорт товаров с высокой добавленной стоимостью из Казахстана увеличится с 460 тыс до 760 тыс т.