Вестник Кавказа

Школы Карачаево-Черкесии получат новое оснащение до 2028 года

Школы Карачаево-Черкесии получат новое оснащение до 2028 года
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Образовательные учреждения Карачаево-Черкесии до 2028 года получат переоснащение сотен предметных кабинетов по профильному национальному проекту "Молодежь и дети".

В школах Карачаево-Черкесии до 2028 года укрепят материально-техническую базу более 850 классов по нацпроекту "Молодежь и дети". Об этом во вторник сообщило правительство региона.

В сообщении отмечается, что до 2030 года планируется обновить все предметные кабинеты в школах республики.

В текущем году средства направлены на обеспечение 318 кабинетов физики, изобразительного искусства и музыки.

В 2025 году финансирование было направлено на оснащение 212 кабинетов предмета основы безопасности и защиты Родины и кабинетов труда.

В 2027 году финансирование будет направлено на оборудование около 330 кабинетов математики, информатики, химии и биологии.

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