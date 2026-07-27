Вестник Кавказа

Иран провел переговоры с Оманом по Ормузскому проливу

Иран провел переговоры с Оманом по Ормузскому проливу
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Тегеран и Маскат обсудили пути решения вопроса с Ормузским проливом. Иран предложил Оману проект временого маршрута.

Тегеран провел переговоры с Маскатом относительно контроля Ормузского пролива. Власти ИРИ предложили Оману временный маршрут, при этом отвергнув идею южного маршрута вдоль оманского берега, заявил замглавы МИД Ирана Казем Гариб Абади. 

"Мы сказали, что входной маршрут должен полностью, а выходной маршрут частично оставаться в распоряжении Ирана. Если они это примут, мы перейдем к следующему этапу. Мы официально не признаем южный маршрут пролива"

– Казем Гариб Абади 

По словам дипломата, Тегеран отказался от предложения Омана контролировать пролив в паритетном формате. Он также подчеркнул, что Иран не примет другой формат контроля над проливом.

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