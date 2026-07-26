Вестник Кавказа

Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе упало на 56%

Карта Баб-эль-Мандебского пролива
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Баб-эль-Мандебский пролив после введения хуситами запрета на судоходство в отношении Саудовской Аравии наполовину опустел – за неделю трафик пролива снизился на 56%.

За неделю более чем в половину снизилась интенсивность движения коммерческих судов через Баб-эль-Мандебский пролив, следует из данных аналитической компании Kpler.

Как сообщает The National, сокращение судоходства на 56% связано с запретом на пересечение пролива судами, имеющих отношение к Саудовской Аравии.

Так, если 20 июля пролив пересекли 34 судна, то 26 июля – всего 15, в основном они везли нефть, зерно и удобрения в такие страны, как Китай, Индия, Пакистан.

Опасения относительно безопасности Баб-эль-Мандебского пролива возросли после заявлений хуситов об ударах по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco в городах Джизан и Янбу 25 июля.

На этом фоне в Ормузском проливе, напротив, судоходство активизировалось – причина в приостановке боевых действий между США и Ираном.

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