Судоходство в Баб-эль-Мандебском проливе упало на 56%

Баб-эль-Мандебский пролив после введения хуситами запрета на судоходство в отношении Саудовской Аравии наполовину опустел – за неделю трафик пролива снизился на 56%.

За неделю более чем в половину снизилась интенсивность движения коммерческих судов через Баб-эль-Мандебский пролив, следует из данных аналитической компании Kpler.

Как сообщает The National, сокращение судоходства на 56% связано с запретом на пересечение пролива судами, имеющих отношение к Саудовской Аравии.

Так, если 20 июля пролив пересекли 34 судна, то 26 июля – всего 15, в основном они везли нефть, зерно и удобрения в такие страны, как Китай, Индия, Пакистан.

Опасения относительно безопасности Баб-эль-Мандебского пролива возросли после заявлений хуситов об ударах по объектам нефтегазовой компании Saudi Aramco в городах Джизан и Янбу 25 июля.

На этом фоне в Ормузском проливе, напротив, судоходство активизировалось – причина в приостановке боевых действий между США и Ираном.