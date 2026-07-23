Вестник Кавказа

Нефть рухнула на приостановке ударов США по Ирану

Нефть рухнула на приостановке ударов США по Ирану
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Прекращение американских ударов по Ирану обрушило цены на нефть. С пятницы нефть теряла в цене более 5% и в моменте опускалась до $86,8 за баррель.

Цены на нефть на открытии торгов резко снизились с понедельник, на ситуацию повлияла приостановка ударов США по Ирану и ответная приостановке ударов Ирана по ближневосточным базам США.

Октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent на 01:05 мск дешевели до $86,8 за баррель, что ниже данных предыдущего закрытия на 5,24%.

Сентябрьские фьючерсы на Brent торговались по $90,4, что также ниже данных прошлой торговой сессии более чем на 5%.

Затем падение мировых цен на нефть замедлилось. Brent торгуется по $92,6 с поставкой в сентябре.

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