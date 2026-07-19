Новый нефтепровод может связать Ирак и Ливан

Власти Ирака и Ливана обсудили возможность возобновления проекта нефтепровода между двумя странами. Также обсуждались механизмы восстановления и эксплуатации НПЗ в Триполи.

Ирак и Ливан могут возобновить проект нефтепровода, который свяжет страны и частично пройдет по территории Сирии, эту тему обсудили в Багдаде премьер-министры Ирака и Ливана Али аз-Зейди и Наваф Салам.

В пресс-службе премьера Ирака сообщили, что на встрече "особое место было отведено стратегическим вопросам, в первую очередь возобновлению проекта иракско-сирийско-ливанского нефтепровода". Аз-Зейди и Салам также обсудили "механизмы восстановления и эксплуатации" НПЗ в Триполи и связанных с ним объектов.

Ранее стало известно, что кабмин Ирака одобрил подписание меморандума о взаимопонимании с Сирией для продвижения планов, связанных со строительством нового нефтепровода из Ирака в Сирию.