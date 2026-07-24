Израиль ликвидировал главу производственного отдела штаба ХАМАС

Военные Израиля ликвидировали в секторе Газа начальника производственного отдела штаба движения ХАМАС. Об этом сказано в сообщении Армии обороны страны (ЦАХАЛ).
"Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) ликвидировала ударом в северной части сектора Газа главу отдела по производству оружия в штабе ХАМАС Фареса Аль-Масри, который производил оружие в рамках усилий ХАМАС по восстановлению своего военного потенциала, что являлось нарушением соглашения о прекращении огня"
– ЦАХАЛ
Кроме того, в результате удара по северной части сектора Газа был ликвидирован боевик из спесотряда "Нухба" ХАМАС Мухаммед Абу Шакан.
В армейской пресс-службе отметили, что в последние месяцы ликвидировали занимались разработкой планов атак против военнослужащих ЦАХАЛ и мирных граждан.
"Их ликвидация была проведена для устранения угрозы"
– армейская пресс-служба
Уточняется, что перед ударами израильские военные предприняли шаги, направленные на смягчение последствий для мирных граждан.