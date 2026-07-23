Путин – Токаеву: отношения Москвы и Астаны носят стратегический характер не на словах, а на деле

Президент России Владимир Путин на встрече с казахстанским коллегой Касым-Жомартом Токаевым заявил о том, что отношения России и Казахстана носят стратегический характер не на словах, а на деле.

Российско-казахстанские отношения развиваются в успешном ключе, такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым, которая состоялась перед Форумом межрегионального сотрудничества в Омске.

"Они (отношения России и Казахстана – ред.) действительно носят не на словах, а на деле стратегический характер"

– Владимир Путин

Глава государства также отметил активное сотрудничество России и Казахстана на международной арене, в том числе в рамках участия во всех региональных организациях. Он напомнил, что в текущем году Россия является председателем в ОДКБ, а Казахстан – в ЕАЭС. Путин выразил мнение о том, что у Москвы и Астаны есть общие темы для переговоров, по которым сторонам предстоит сверить.

Кроме того, российский лидер обратил внимание на значительный рост товарооборота России и Казахстана.

"В прошлом году он – почти 28 млрд... Прилично, а за первые пять месяцев текущего года еще прибавил свыше 4%"

– Владимир Путин

Президент РФ поведал, что российские предприятия задействованы в 70 инвестпроектах в Казахстане, общий объем инвестиций составляет порядка $30 млрд.

Он добавил, что Россия в целом является крупнейшим инвестором в экономику Казахстана, причем инвестиции делаются по самым разным направлениям: в металлургии, машиностроении, энергетике, фармацевтике и других.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что Казахстан всегда считал и считает Россию "великим государством".

"И привержены стратегическому сотрудничеству с Россией, союзническим отношениям, как бы трудно это ни было"

– Касым-Жомарт Токаев

Далее стартовало пленарное заседание 22-го Российско-казахстанского форума межрегионального сотрудничества.