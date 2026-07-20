Трамп не хочет контактировать с Нетаньяху – СМИ

WSJ: Конфликт в Иране осложнил отношения США с Израилем до такой степени, что американский президент не стремится к контактам с израильским премьер-министром.

Из-за эскалации США и Ирана отношения Вашингтона и Тель-Авива значительно испортились, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

"Война усилила напряженность в отношениях с Израилем - ближайшим партнером (президента США Дональда) Трампа в этой борьбе"

– WSJ

По утверждению издания, сейчас в американо-израильских отношениях наблюдается такой кризис, что президент США Дональд Трамп отказывается встречаться и разговаривать с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху.

Как сообщили источники, в Белом доме пытались организовать их встречу. Ранее ожидалось, что Нетаньяху все же приедет в Вашингтон на следующей неделе, но планы изменились в последний момент и пока никакой ясности на этот счет нет.

"Трамп выражал недовольство премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, иногда говоря помощникам, что не хочет с ним разговаривать или встречаться"

– источник

Газета пишет, что конфликт в Иране тяжело сказался лично на президенте США, а также некоторых его советниках из ближайшего круга.