Две сотни человек продолжают поиски пропавшего на реке мужчины в Ингушетии

Мужчина пропал на реке Асса в Ингушетии во вторник. Поисковые мероприятия пока не дали результатов.
В Ингушетии продолжаются поиски мужчины, пропавшего позавчера на реке Асса. Об этом информирует 23 июля Главное управление МЧС России по региону.
"В Ингушетии продолжаются поиски пропавшего (предположительно, утонувшего) мужчины на реке Асса. На текущий момент поисковые мероприятия результатов не дали"
– пресс-служба ведомства
В поиске мужчины участвуют 194 человека. В ликвидации последствий задействовано шесть единиц техники
Ранее сообщалось, что 21 июля в Сунженском районе Ингушетии пропали на реке двое мужчин. В тот же день тело одного из них обнаружили местные жители.