Двое мужчин утонули в реке в Ингушетии

В Ингушетии обнаружено тело одного из двух пропавших на реке мужчин. Поиски второго мужчины продолжаются.

В Сунженском районе Ингушетии пропали на реке двое мужчин. Об этом сообщили в Главном управлении МЧС России по региону.

В ведомстве отметили, что местные жители нашли тело одного из них.

"В 15:54 в дежурную смену ведомства поступила информация о том, что в селе Нестеровское Сунженского района из реки Асса местные жители извлекли тело 68-летнего мужчины, обстоятельства происшествия уточняются"

– пресс-служба

В настоящее время ведутся поиски второго утонувшего. Это мужчина 1987 года рождения.

В поисковой операции участвуют спасатели и волонтеры. Задействована также спецтехника ПСО "Эрши" МЧС России.