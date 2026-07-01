Именем погибшего мальчика назвали школу и парк в Ингушетии

Школа и детский парк отдыха в Ингушетии получили имя мальчика, героически погибшего при спасении тонувшего в реке друга, рассказал глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Власти Ингушетии детскому парку и школе присвоили имя восьмилетнего мальчика, утонувшего в реке при спасении товарища, сообщил глава республики Махмуд-Али Калиматов.

Соответствующий пост был опубликован им на официальной странице в социальных сетях.

"В память о нашем маленьком герое принял решение назвать его именем школу № 2 в сельском поселении Троицкое Сунженского района, а также детский парк отдыха в городе Сунжа"

– Махмуд-Али Калиматов

Глава республики отметил, что некоторое поступки навсегда остаются в памяти народа, независимо от того, кто их совершает.

По словам Калиматова, "мужество, самоотверженность и готовность пожертвовать собой ради других не имеют возраста". Именно так и поступил восьмилетний мальчик из Карабулака.

Как он сообщил, документы мальчика, подтверждающие случившееся, будут направлены в МЧС России для рассмотрения вопроса о посмертном награждении за подвиг.

Напомним, в июне 2026 года в Карабулаке в районе реки Сунжа пропали два мальчика. Одного из них спасли очевидцы, второго унесло сильным течением.

Позднее, спустя неделю активных поисковых работ погибшего нашел ингушский волонтер в русле реки близ города Сунжа.