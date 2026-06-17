Землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Азербайджане

Подземные толчки магнитудой 3,2 зафиксировали в Имишлинском районе на глубине 40 км, при этом само событие прошло незаметно и обошлось без пострадавших.

В Имишлинском районе Азербайджана произошло землетрясение. Об этом сообщает Бюро исследований землетрясений Республиканского центра сейсмологической службы НАНА.

Отмечается, что магнитуда землетрясения, зафиксированного в 12:34 по московскому времени, составила 3,2. Очаг залегал на глубине 40 км.

Подземные толчки не ощущались, поскольку в целом такая магнитуда является довольно слабым событием, которое обычно не приводит к каким-либо последствиям, поэтому жертв и пострадавших нет.