Пашинян примет участие в выставке "ИННОПРОМ-2026" в Екатеринбурге

Премьер-министр Армении Никол Пашинян через пару дней отправится в Россию для участия в качестве спикера международной выставки в Екатеринбурге вместе с премьерами России, Казахстана, Беларуси и Киргизии.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян примет участие в международной промышленной выставке "ИННОПРОМ-2026", которая пройдет в уральском Екатеринбурге с 6 по 9 июля.

Глава армянского правительства включен в список спикеров форума, также его участниками заявлены председатель правительства России Михаил Мишустин, премьер-министр Беларуси Александр Турчин, премьер-министр Казахстана Олжас Бектенов и председатель кабинета министров Киргизии Адылбек Касымалиев, передает Sputnik Армения.

Центральной темой "ИННОПРОМ-2026" станет "Индустрия 360: производство без границ". Ожидается, что главы правительств стран ЕАЭС обсудят на выставке вопросы интеграции промышленности в единое пространство объединения.

Стоит отметить, что этот визит в Россию станет первым для Пашиняна после парламентских выборов.