Россия и Азербайджан стали главными партнерами Грузии по грузоперевозкам

Объем железнодорожных перевозок в Грузии вырос почти на 20% во втором квартале. Основными партнерами стали Россия и Азербайджан с долей в импорте 22,7% и 38%.

Согласно данным Национальной службы статистики Грузии, во втором квартале 2026 года по железной дороге страны было перевезено 3,9 млн т грузов, что больше прошлогодних показателей на 19,9%.

В апреле-июне основная часть (59,8%) грузов была транзитной, 33,5% – международными и 6,7% – внутренними.

В число крупнейших партнеров Грузии по железнодорожным грузоперевозкам вошли Россия – 38% импорта, и Азербайджан – 22,7%. Таком образом, более половины грузов, импортируемых в Грузию по железной дороге, пришлось на эти две страны.

Отметим, что Азербайджан также остается в число основных покупателей грузов, поставляемых по железным дорогам Грузии.