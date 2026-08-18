Нетаньяху может перейти к публичной конфронтации с Трампом

Al-Monitor: Нетаньяху может вступить в открытую полемику с Трампом по вопросам Газы и Ливана. Израильский политик может получить дополнительные политические баллы за счет конфронтации с Белым домом.

Глава правительства Израиля Биньямин Нетаньяху может оказаться в ситуации публичной конфронтации с лидером США Дональдом Трампом. Причиной возможного столкновения политиков является разный подход Вашингтона и Тель-Авива по ситуации в секторе Газа и Ливане, информирует Al-Monitor.

"Нетаньяху на грани. Он пытается решить, стоит ли ему вступать в прямое противостояние с администрацией США по вопросам Газы и Ливана. Он знает, к чему это приведет, но нынешняя ситуация не лучше"

– СМИ

Как отметили источники издания, Белый дом стал прибегать к более жесткой риторике, которая не отражает интересы Тель-Авива. Также подчеркивается и ухудшение личных отношений политиков за последний год.

Как пишет Al-Monitor, для Нетаньяху возможная пикировка с Белым домом может стать эффективным политическим ходом в контексте предстоящих парламентских выборов в Израиле.

Состоявшаяся ранее встреча Нетаньяху и Кушнера (спецпосланника Трампа) обозначила сохранение позиций Тель-Авива по вопросу невозможности вывода частей ЦАХАЛ из Газы до разоружения ХАМАС.