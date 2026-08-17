Вестник Кавказа

МУС злоупотребляет властью – Нетаньяху

МУС злоупотребляет властью – Нетаньяху
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Премьер Израиля назвал Международный уголовный суд фиктивной организацией. Он подчеркнул, что своими действиями МУС подрывает принципы правосудия.

Международный уголовный суд (МУС) это фиктивная организация. Об этом написал на своих страницах в социальных сетях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху.

Он подчеркнул, что МУС злоупотребляет властью и подрывает принципы правосудия.

"Я высоко оцениваю действия госсекретаря Марко Рубио, возглавившего решительные усилия администрации Трампа по борьбе с незаконными злоупотреблениями МУС, и его заявление о том, что коррумпированные чиновники, возглавляющие МУС, понесут наказание"

– израильский премьер

Накануне США объявили о введении санкций в отношении председателя МУС Томоко Аканэ и старшего прокурора Абдулая Сейе. Госсекретарь США Марко Рубио заявил, что попытки МУС установить свою власть над американскими гражданами и других стран, которые не дали согласия на его юрисдикцию или не ратифицировали Римский статут, являются опасным прецедентом.

Напомним, в ноябре 2024 года МУС выдал официальный ордер на арест Биньямина Нетаньяху.

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