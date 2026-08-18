В США сомневаются в целесообразности удара Израиля по Сирии – СМИ

Axios: власти США подвергли критике военную активность Израиля против Сирии. Вашингтон не считает, что к этому были предпосылки со стороны Дамаска.

Вашингтон сомневается в целесообразности удара израильских ВВС по авиабазе в Сирии. Власти США не видят военных и политических предпосылок для подобных действий, передает Axios.

В США отметили, что Дамаск не делал враждебных шагов по отношению к Тель-Авиву, при этом власти Сирии были настроены на нормализацию отношений и заключение нового соглашения по безопасности.

По словам источника в администрации, Тель-Авив сам инициировал эскалацию против северного соседа. Источники в Госдепартаменте считают, что это может быть связано с предстоящими выборами в Кнессет, так как правящей коалиции необходимо более явственно обозначить намерения в сфере безопасности.

При этом Вашингтон предостерег Дамаск от ответных действий, призвав к сдержанности по своим дипломатическим каналам и отметив возможность достижения соглашения после выборов в Израиле.

По данным СМИ, ЦАХАЛ оповестил США о готовящемся ударе по аэродрому в Сирии.