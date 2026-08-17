Вестник Кавказа

Иран может ударить по американским базам в Европе – СМИ

Карта юга Турции и Кипра
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Financial Times: военные Ирана готовы атаковать цели в Европе при дальнейшей эскалации конфликта с США. Рассматриваются удары по Болгарии и Кипру.

Тегеран может расширить географию ударов по американским целям при дальнейшем развитии конфликта. В качестве возможных целей рассматриваются базы в Европе, передает Financial Times со ссылкой на источники в ИРИ. 

Военные Ирана рассматривают возможность атаки базы Безмер в Болгарии, которая используется ВВС США для дозаправки. В качестве возможной цели также обозначена британская база на Кипре. 

Одним из сценариев также является атака на оптоволоконные кабели в Ормузском проливе. 

"Если США зайдут слишком далеко, Иран будет защищаться любой ценой, выйдет за пределы региона и нанесет удар по Европе"

– источник

Отметим, что расстояние от Ирана до Болгарии составляет около 2 тыс км. Между двух стран находится территория Турции.

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