Землетрясение потрясло утром юго-восток Грузии

Сейсмологи зафиксировали подземные толчки в Грузии несколько часов назад. Они случились примерно в 59 км от столицы республики.

Утром 19 августа в юго-восточной части Грузии произошло землетрясение. Об этом сообщают местные средства массовой информации.

Магнитуда подземных толчков составила 3,0. Они были зарегистрированы в 09:24 по местному времени (08:24 мск).

Эпицентр землетрясение располагался в районе города Дманиси, примерно в 59 км от Тбилиси. Очаг находился на глубине 5 тыс метров.

Согласно предварительной информации, в результате подземных толчков ни один человек не пострадал.