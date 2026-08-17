На ликвидацию последствий наводнений в Дагестане выделили более 12 млрд руб

Свыше 12 млрд руб выделено на ликвидацию последствий весенних наводнений в Дагестане, капитальный ремонт поврежденной инфраструктуры и помощь пострадавшим жителям.

В Дагестане на восстановительные работы и поддержку пострадавших от наводнений в марте-апреле 2026 года выделено более 12 млрд руб. Об этом сообщает пресс-служба Правительства РФ.

Указанная сумма включает около 500 млн руб, которые федеральный центр дополнительно направил республике 19 августа для граждан, частично или полностью утративших имущество первой необходимости.

Выплаты в связи с паводками превысили 3 млрд руб, средства доведены до 82 тыс жителей региона. Также на пострадавших территориях проводят капитальный ремонт школ и строительство новых социальных объектов.

Напомним, весенние паводки 2026 года стали одним из самых разрушительных стихийных бедствий для Дагестана за последнее время. Из-за рекордных за 107 лет ливней в республике вводили режим чрезвычайной ситуации федерального уровня.