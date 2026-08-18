Иран приравнял помощь армии США к соучастию в агрессии

В Иране заявили, что будут расценивать помощь США как соучастие в агрессии против Тегерана. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС Исламской Республики Али Абдоллахи.
"Наличие такого количества военной авиации, в особенности самолетов-заправщиков, на региональных базах без ведома принимающих стран выглядит крайне маловероятным"
- Али Абдоллахи
Он также отметил, что иранские военные внимательно следят за размещением ВС США на территории государств Персидского залива.
Напомним, это не первое подобное предупреждение со стороны Ирана. Ранее, 24 июня, МИД республики заявил о правовой ответственности стран, предоставляющих США свою территорию. Позднее, 23 июля, ведомство официально назвало логистическую поддержку американской армии прямым участием в войне.