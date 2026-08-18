Вестник Кавказа

Иран приравнял помощь армии США к соучастию в агрессии

Иран приравнял помощь армии США к соучастию в агрессии
© Фото: Мария Новоселова/ “Вестник Кавказа“
Вооруженные силы Ирана заявили, что будут расценивать любую помощь американской армии со стороны других государств как прямое соучастие в военной агрессии против Тегерана

​В Иране заявили, что будут расценивать помощь США как соучастие в агрессии против Тегерана. Об этом сообщил начальник Генерального штаба ВС Исламской Республики Али Абдоллахи.

​"Наличие такого количества военной авиации, в особенности самолетов-заправщиков, на региональных базах без ведома принимающих стран выглядит крайне маловероятным"

- Али Абдоллахи

​Он также отметил, что иранские военные внимательно следят за размещением ВС США на территории государств Персидского залива.

​Напомним, это не первое подобное предупреждение со стороны Ирана. Ранее, 24 июня, МИД республики заявил о правовой ответственности стран, предоставляющих США свою территорию. Позднее, 23 июля, ведомство официально назвало логистическую поддержку американской армии прямым участием в войне.

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