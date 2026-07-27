В Черекском районе КБР спасают попавших под камнепад туристов

В горах Кабардино-Балкарии сегодня три туриста попали под камнепад, получив различные травмы. На помощь им идут спасатели Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России.

В эти минуты в горах Кабардино-Балкарии разворачивается спасательная операция по эвакуации троих пострадавших туристов, сообщили в пресс-службе МЧС РФ.

"Утром поступило сообщение о том, что в Черекском районе на пике "20 лет ВЛКСМ" (высота 2,2 тыс м), группа из 3 человек просит о помощи. На место незамедлительно выдвинулись 16 спасателей Эльбрусского высокогорного ПСО МЧС России"

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Все пострадавшие - туристы из Санкт-Петербурга. По полученной спасателями информации, в результате камнепада они получили ушибы различной степени тяжести, передает ТАСС.

Была ли группа зарегистрирована в МЧС, не сообщается.