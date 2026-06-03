Жители Москвы знакомятся с красотами Кабардино-Балкарии

Видеоролик с достопримечательностями Кабардино-Балкарии начали демонстрировать на 50 рекламных цифровых экранах Москвы – москвичам и гостям столицы доступны короткие анимированные сюжеты о регионе.

Жители и гости Москвы теперь воочию могут увидеть красоты одного из регионов Северного Кавказа: на 50 цифровых рекламных видеоэкранах на улицах столицы стартовала трансляция видеоролика "Кабардино-Балкария: впечатления сильнее слов", основа которого - короткие анимированные сюжеты о главных туристических достопримечательностях республики, сообщает сайт главы региона Казбека Кокова..

"В ролике представлены горнолыжные трассы Эльбруса, полеты на парапланах в Чегемском ущелье, путешествия по живописной дороге в Джилы-Су, а также конные прогулки"

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Рекламный ролик – продукт сотрудничества министерства курортов и туризма КБР и комитета по туризму города Москвы, увидеть его можно в Центральном, Северо-Восточном, Западном, Южном, Юго-Восточном, Восточном и Юго-Западном административных округах столицы, передает портал "Это Кавказ".

Любопытно, что на рекламных экранах Нальчика транслируется видеоролик "Море впечатлений летом в Москве", который знакомит с достопримечательностями столицы жителей и гостей Кабардино-Балкарии.