В КБР модернизируют дороги к туристическим объектам

В этом году в Кабардино-Балкарии обновят и отремонтируют дороги, ведущие к главным туристическим местам и природным достопримечательностям региона.

В 2026 году Кабардино-Балкария отремонтирует автомобильные дороги к ключевым природным и культурным объектам для развития туризма. Об этом сообщили в Минтрансе региона.

Приоритетным направлением станет автодорога Малка - Ингушли, ведущая к эко-парку "Долина Нарзанов" и урочищу Джылы-Су. В текущем году отремонтируют два участка трассы общей протяженностью около 12 км.

Также в республике завершат реконструкцию автодороги Чегем-2 - Булунгу. Этот маршрут соединяет Чегемские водопады, горный парк "Флай Чегем", археолого-туристический комплекс "Верхний Чегем", мемориальный дом-музей Кайсына Кулиева и плато Кум-Тюбе. Работы на объекте ведутся поэтапно с 2022 года. Уже отремонтировано 15 км полотна и установлено 10 км освещения.

Отметим, что ранее завершился ремонт участка трассы Нальчик - Майский протяженностью 6,1 км, ведущего к туркомплексу "Шато-Эркен". Дорожные работы в регионе проходят в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни".